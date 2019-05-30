Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 10:39

Токио. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Военные и дипломаты России и Японии вносят существенный вклад в формирование атмосферы взаимного доверия, двусторонние отношения в военной области продолжают стабильно развиваться заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Совместный диалог внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран вносит серьёзный вклад в формирование атмосферы взаимного доверия и обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал С.Шойгу, выступая в четверг в Токио на заседании российско-японского диалога между министрами иностранных дел и обороны двух стран в формате "2+2"

По оценке министра, "в настоящее время российско-японские отношения в военной области продолжают стабильно развиваться".

Шойгу сообщил, что ранее в четверг они с главой военного ведомства Японии Такэси Ивая "подробно обсудили состояние сотрудничества в военной сфере, поделились оценками региональной ситуации".

"Разговор получился откровенным", - сказал Шойгу.

Он сказал, что рассчитывает на "плодотворные и содержательные дискуссии".

Министр поблагодарил японских партнёров "за прекрасную организацию" идущих в Токио консультаций.

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