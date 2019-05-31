Этот контент был опубликован 31 мая 2019 г. 8:16

*** Москва никогда не отказывалась от декларации 1956 г., где южнокурильские острова признавались частью СССР

Токио. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Россия призывает Японию заключить мирный договор, который отражал бы нынешний уровень отношений Москвы и Токио и задавал бы ориентиры для их развития в будущем, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Мы продолжаем разъяснять нашим японским коллегам необходимость заключения мирного договора, который был бы не просто мирным договором, подписываемым на другой день после окончания войны, а который все-таки отражал бы десятилетия, прошедшие с тех пор, и отражал бы нынешний уровень отношений между Россией и Японией, а самое главное, - задавал бы ориентиры для их дальнейшего развития", - сказал Лавров журналистам в Токио.

Он напомнил: в декларации 1956 года зафиксировано, что РФ и Японии подписывают мирный договор, после чего уже будет рассматриваться вопрос территориального размежевания: "И никак иначе, только в такой последовательности".

Российский министр отметил, что Россия никогда не отказывалась от советско-японской декларации 1956 года, в соответствии с которой южнокурильские острова признавались частью СССР.

"Говоря о декларации 1956 года, мы никогда не отказывались от этого документа, в отличие от Японии, которую американцы заставили подвесить ее реализацию", - сказал Лавров.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин с первых дней президентства подчеркивал, что Россия будет исполнять все обязательства, взятые на себя СССР.

Министр добавил: в декларации обозначено, что страны должны заключить мирный договор, а значит, и признать итоги Второй мировой войны, после чего Советский Союз в качестве жеста доброй воли передаст острова Японии.

"Это означает только одно: эти острова в момент подписания декларации рассматривались обеими сторонами как неотъемлемая часть территории Советского союза. Без признания этого факта двигаться на основе декларации практически невозможно", - подчеркнул Лавров.

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