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Этот контент был опубликован 18 марта 2018 г. 17:50 18.03.2018 - 17:50

Нью-Йорк. 18 марта. ИНТЕРФАКС - У российского Генконсульства в Нью-Йорке в воскресенье выстроилась очередь, чтобы проголосовать на выборах президента РФ, голосование идёт активно, передаёт корреспондент "Интерфакса".

Безопасность голосующих обеспечивается нью-йоркской полицией, вокруг здания Генконсульства дежурит несколько полицейских машин.

Информации об инцидентах на избирательном участке на данный момент не поступало.

В воскресенье в Нью-Йорке выборы президента, помимо Генконсульства, проходят в кафе "Village" в Бруклине.

Участок в Генкосульстве в Нью-Йорке открыт с 8 утра (15:00 мск) до 20:00 по местному времени (03:00 мск 19 марта). В кафе "Village" - с 8 утра до 18:00 (01:00 мск 19 марта).

Ранее сообщалось, что фасад кафе 16 марта облили краской. В российском Генконсульстве расценили "этот варварский акт вандализма как попытку препятствовать проведению выездного голосования на Брайтоне".

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