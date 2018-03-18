Россияне в Нью-Йорке активно голосуют на выборах президента РФ
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Нью-Йорк. 18 марта. ИНТЕРФАКС - У российского Генконсульства в Нью-Йорке в воскресенье выстроилась очередь, чтобы проголосовать на выборах президента РФ, голосование идёт активно, передаёт корреспондент "Интерфакса".
Безопасность голосующих обеспечивается нью-йоркской полицией, вокруг здания Генконсульства дежурит несколько полицейских машин.
Информации об инцидентах на избирательном участке на данный момент не поступало.
В воскресенье в Нью-Йорке выборы президента, помимо Генконсульства, проходят в кафе "Village" в Бруклине.
Участок в Генкосульстве в Нью-Йорке открыт с 8 утра (15:00 мск) до 20:00 по местному времени (03:00 мск 19 марта). В кафе "Village" - с 8 утра до 18:00 (01:00 мск 19 марта).
Ранее сообщалось, что фасад кафе 16 марта облили краской. В российском Генконсульстве расценили "этот варварский акт вандализма как попытку препятствовать проведению выездного голосования на Брайтоне".
Йф вв
Интерфакс