Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 19:00

Берлин. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Российские граждане не обращались в посольство и консульства России в ФРГ в связи с инцидентом в синагоге в Галле, сообщил журналистам представитель дипведомства.

"На настоящий момент установлено, что в результате стрельбы в Галле погибли двое граждан ФРГ - сорокалетняя женщина из Галле и двадцатилетний молодой человек родом из Мерзебурга. Российские граждане в связи с инцидентом в посольство не обращались", - сообщил представитель посольства в четверг.

Прокуратура обвиняет подозреваемого в стрельбе у синагоги в Галле Штефана Б. в убийстве двух человек, покушении на убийство в девяти случаях и выдвигает ряд других обвинений. Мужчина заранее планировал преступление и хотел зайти внутрь синагоги, но не смог этого сделать и открыл стрельбу на улице. Обвиняемый действовал из антисемитских и праворадикальных убеждений.

В день преступления, 9 октября, еврейская община праздновала Йом Кипур, один из главных иудейских праздников.

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