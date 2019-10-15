Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 12:24

Москва. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Граждан России не было среди пострадавших во время антиправительственных демонстраций в международном аэропорту Барселоны Эль-Прат, сообщил во вторник Ростуризм.

"Испанские власти проинформировали о нормализации работы аэропорта Эль-Прат. Сообщений о гражданах России, пострадавших в ходе волнений в зоне аэропорта в посольство РФ в Испании и генконсульство в Барселоне не поступало", - говорится в сообщении.

Сторонники независимости Каталонии пытались заблокировать выход из аэропорта. Сейчас ситуация находится под контролем местной полиции.

Ранее газета El Pais сообщила о 131 пострадавшем в беспорядках в Эль-Прат в минувший понедельник.

"С 14 до 18 октября в Барселоне ожидается манифестация сторонников независимости Каталонии, в связи с чем предполагаются повышенные меры безопасности и ограничение движения транспорта. Ростуризм просит учитывать эту информацию при планировании поездок в регион, а также следить за объявлениями на сайтах ведомств", - заявили в Ростуризме.

Массовые акции протеста в Каталонии начались 14 октября после объявления Верховным судом Испании приговора ряду бывших представителей руководства Каталонии. Политиков обвинили в сепаратизме и нецелевой растрате средств из общественных фондов и приговорили к тюремному заключению сроком от 9 до 13 лет.

1ту ащ яч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!