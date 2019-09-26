Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 8:50

Москва/Киркенес. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Российские граждане не пострадали в результате пожара на траулере "Бухта Наездник" в порту Тромсё, сообщило Генконсульство РФ в Киркенесе.

"По имеющейся информации, никто из российских граждан не пострадал в результате пожара на борту российского траулера "Бухта Наездник" в порту Тромсё. Все моряки благополучно эвакуированы с судна, тушением пожара занимаются норвежские пожарные", - говорится в сообщении дипведомства в Facebook.

Пожар на борту траулера начался в среду.

По данным открытых источников, траулер "Бухта Наездник" принадлежит ПАО "Мурманский траловый флот".

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