Рим. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Задержанный в Италии сотрудник Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов ожидает решения вопроса о его экстрадиции в США в старой неаполитанской тюрьме "Поджореале", сообщают в пятницу римские СМИ.
По данным итальянского агентства Adnkronos, около суток россиянин провел в части тюрьмы, в котором действует строгий режим содержания: он находился под максимальным наблюдением, контакты с другими заключенными была запрещены. Однако затем Коршунова перевели в секцию тюрьмы, где действует менее строгий - общий режим содержания.
Построенная в начале XX века тюрьма "Поджореале" периодически упоминается в материалах итальянских СМИ: ее зачастую критикуют за тяжелые условия содержания заключенных.
Ранее стало известно, что Минюст США обвиняет задержанного в Неаполе по запросу Вашингтона сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Коршунова в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны.
Обвинения в адрес 57-летнего Александра Юрьевича Коршунова и 59-летнего Маурицио Паоло Бьянки были предъявлены 21 августа. Коршунов был арестован 30 августа в международном аэропорту Неаполя в Италии.
Согласно сайту ОДК, Коршунов - директор по развитию бизнеса этой корпорации.
5 сентября в МИД России сообщили, что российские дипломаты получили доступ к задержанному в Италии Коршунову, и оказывают ему юридическую поддержку.
Президент РФ Владимир Путин 5 сентября назвал аресты россиян по запросу США в третьих странах, в том числе задержание специалиста ОДК, фактором, осложняющим двусторонние отношения.
В ночь на пятницу итальянские СМИ сообщали, что судебные власти Италии пока не получили запрос США на экстрадицию Коршунова.
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