Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 12:07

Рим. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Задержанный в Италии сотрудник Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов ожидает решения вопроса о его экстрадиции в США в старой неаполитанской тюрьме "Поджореале", сообщают в пятницу римские СМИ.

По данным итальянского агентства Adnkronos, около суток россиянин провел в части тюрьмы, в котором действует строгий режим содержания: он находился под максимальным наблюдением, контакты с другими заключенными была запрещены. Однако затем Коршунова перевели в секцию тюрьмы, где действует менее строгий - общий режим содержания.

Построенная в начале XX века тюрьма "Поджореале" периодически упоминается в материалах итальянских СМИ: ее зачастую критикуют за тяжелые условия содержания заключенных.

Ранее стало известно, что Минюст США обвиняет задержанного в Неаполе по запросу Вашингтона сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Коршунова в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны.

Обвинения в адрес 57-летнего Александра Юрьевича Коршунова и 59-летнего Маурицио Паоло Бьянки были предъявлены 21 августа. Коршунов был арестован 30 августа в международном аэропорту Неаполя в Италии.

Согласно сайту ОДК, Коршунов - директор по развитию бизнеса этой корпорации.

5 сентября в МИД России сообщили, что российские дипломаты получили доступ к задержанному в Италии Коршунову, и оказывают ему юридическую поддержку.

Президент РФ Владимир Путин 5 сентября назвал аресты россиян по запросу США в третьих странах, в том числе задержание специалиста ОДК, фактором, осложняющим двусторонние отношения.

В ночь на пятницу итальянские СМИ сообщали, что судебные власти Италии пока не получили запрос США на экстрадицию Коршунова.

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