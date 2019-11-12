Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 19:04

Вашингтон. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - В Минюсте США подтвердили, что россиянин Алексей Бурков, арестованный в 2015 году в Израиле после того, как ему было предъявлено обвинение в мошенничестве с кредитными картами, экстрадирован из Израиля в США.

"Российский хакер Алексей Бурков был экстрадирован из Израиля в США и в настоящее время находится под стражей перед первым появлением в суде в 14:00 (21:00 мск) перед мировым судьей Джоном Андерсоном в федеральном окружном суде США по восточному округу штата Вирджиния", - сообщил во вторник в Твиттере корреспондент телеканала ABC.

(ПОСЛЕДУЕТ)

1ви ар де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!