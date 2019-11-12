Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 19:13

Вашингтон. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - В минюст США подтвердили, что россиянин Алексей Бурков, арестованный в 2015 году в Израиле после того, как ему было предъявлено обвинение в мошенничестве с кредитными картами, экстрадирован из Израиля в США.

"Российский хакер Алексей Бурков был экстрадирован из Израиля в США и в настоящее время находится под стражей перед первым появлением в суде в 14:00 (21:00 мск) перед мировым судьей Джоном Андерсоном в федеральном окружном суде США по восточному округу штата Вирджиния", - сообщил во вторник в твиттере корреспондент телеканала ABC.

Ранее во вторник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов принял временного поверенного в делах Израиля в Москве Якова Ливне.

Как сообщается на сайте МИД РФ, "с российской стороны было высказано крайнее сожаление решением израильских властей выдать российского гражданина Алексея Буркова США вопреки имеющемуся запросу российских компетентных органов на его экстрадицию на Родину и отмечено, что такие действия идут вразрез с конструктивными партнерскими отношениями, которые динамично развиваются в последние годы между Россией и Израилем".

Верховный суд Израиля ранее отклонил апелляцию адвокатов Буркова на его экстрадицию в США.

Бурков находился в розыске в США по обвинению в кибермошенничестве с кредитами.

Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива в 2015 году, когда приехал в Израиль в отпуск. Позднее ему предъявили обвинения в преступлениях в сфере кибербезопасности. Сам себя он называет специалистом по информационной безопасности и отрицает обвинения в совершении вменяемых ему преступлений. Все время с момента задержания он провел в израильских тюрьмах.

1ви ар де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!