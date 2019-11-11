Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 23:26

Вашингтон. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Россиянин Алексей Бурков, арестованный в 2015 году в Израиле после того, как ему было предъявлено обвинение в мошенничестве с кредитными картами, был экстрадирован в США, сообщает в понедельник телеканал 12 News.

Верховный суд Израиля в воскресенье отклонил апелляцию адвокатов Буркова на его экстрадицию в США.

Судьи постановили, что тот факт, что Россия также просила экстрадировать Буркова на ее территорию, после того как заявление США уже было принято и обсуждено, не исключает экстрадиции в США.

Министр юстиции Израиля Амир Охана ранее подписал распоряжение, в соответствии с которым Бурков будет экстрадирован в США по запросу Вашингтона.

Бурков находится в розыске в США по обвинению в кибермошенничестве с кредитами.

Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива в 2015 году, когда приехал в Израиль в отпуск. Позднее ему предъявили обвинения в преступлениях в сфере кибербезопасности. Сам себя он называет специалистом по информационной безопасности и отрицает обвинения в совершении вменяемых ему преступлений. Все время с момента задержания он провел в израильских тюрьмах.

1вз аг

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