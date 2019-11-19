Берлин. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Гражданин России был задержан в Мюнхене в минувшее воскресенье по обвинению в сексуальных домогательствах, сообщил во вторник "Интерфаксу" представитель отделения федеральной полиции в аэропорту Мюнхена Кристиан Кёгльмайстер.

"Мужчина приехал из Санкт-Петербурга. Мы, как сотрудники федеральной полиции, отвечаем за пограничный контроль в том числе в аэропортах. При проверке документов помимо срока действия визы и паспорта мы смотрим в банк данных. В этом случае мы увидели сообщение о том, что гражданин объявлен в розыск правоохранителями в Мюнхене", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчину отправили в Мюнхен, где должно было быть принято решение об аресте задержанного.

Получить комментария прокуратуры "Интефраксу" пока не удалось.

По информации Кёгльмайстера, задержанному - 31 год, в августе он был на концерте в Мюнхене. Газета "Меркур" сообщает, что задержанный на концерте сексуально домогался женщины, которая пришла на мероприятие со спутником. Он оскорблял молодых людей и угрожал им, в том числе несколько раз угрожал убийством. После этого он вернулся в Россию, а пострадавшие подали заявление в полицию и в Мюнхене мужчину объявили в розыск.

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