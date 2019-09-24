Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 2:21

Вашингтон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Гражданин РФ Андрей Тюрин в суде Манхеттена (США) признал себя виновным в совершении хакерских атак на компанию JPMorgan Chase & Co и другие американские финансовые структуры, сообщают СМИ.

Ему предъявлены обвинения по шести пунктам, в частности во взломе компьютерных сетей компаний с целью получения информации на клиентов, которые должны были становиться жертвами мошеннических финансовых схем.

Тюрин был в прошлом году арестован в Грузии и экстрадирован в США. Как ожидается, суд огласит приговор 13 февраля 2020 года. Ему грозит более 90 лет тюрьмы.

1гк тг

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