Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 13:40

Брюссель. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) встал на сторону россиянина Сергея Прянишникова в споре о выдаче лицензии в РФ на воспроизведение порнографических фильмов, говорится в судебном коммюнике, опубликованном во вторник.

В коммюнике отмечается, что истец по делу - Сергей Прянишников, родившийся в 1957 году в Санкт-Петербурге. Он является продюсером эротических и порнографических фильмов и обладает авторским правом на более чем 1,5 тыс. подобных произведений.

В 2003 году мужчина направил местным властям ходатайство о получении лицензии на воспроизведение фильмов, однако получил отказ. Причиной отказа стало участие Прянишникова в "следственных мероприятиях, касающихся незаконного производства, рекламы и распространения эротических и порнографических материалов и фильмов", говорится в документе.

Прянишников обжаловал отказ в арбитражном суде Москвы, однако он принял решение не в его пользу. В вердикте суда подчеркивалось, что, хотя Прянишникову никогда не предъявляли обвинений в незаконном производстве и распространении порнографии, он участвовал в допросах в качестве свидетеля по подобному делу.

Соответствующее решение арбитражного суда было позднее подтверждено в рамках процедуры апелляции.

Судьи ЕСПЧ заявили, что отказ в выдаче истцу соответствующей лицензии является нарушением статьи 10 Европейской конвенции о защите прав человека (Свобода выражения мнения).

"Суд пришел к выводу, что отказ Прянишникову в выдаче лицензии на воспроизведение фильмов затронул его права на свободу выражения мнения", - говорится в коммюнике.

Истец не требовал от ЕСПЧ присвоения компенсации за причинение морального или материального вреда.

1тэ ар де

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