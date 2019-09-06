*** Он ожидает решения суда по его делу в тюремной камере вместе с соотечественниками
Рим. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Сотрудник российской "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК, входит в "Ростех) Александр Коршунов пока что не сообщал о планах сопротивляться его экстрадиции из Италии в США, сообщает в пятницу итальянский телеканал Rai News.
В сообщении указывается, что его ознакомили с требованиями американской стороны, добивающейся его выдачи. "Пока что нет данных о том, что он намерен сопротивляться этому", - отмечает телеканал на своем сайте.
Также сообщается, что Коршунов контактирует со своим адвокатом, причем указывается, что он - не итальянец.
Rai News отмечает, что сокамерники Коршунова в неаполитанской тюрьме - его соотечественники.
Как сообщалось, Коршунов ожидает решения вопроса о его экстрадиции в США в старой неаполитанской тюрьме "Поджореале".
По данным итальянского агентства Adnkronos, около суток россиянин провел в части тюрьмы, в котором действует строгий режим содержания: он находился под максимальным наблюдением, контакты с другими заключенными была запрещены. Однако затем Коршунова перевели в секцию тюрьмы, где действует менее строгий - общий режим содержания.
Построенная в начале XX века тюрьма "Поджореале" периодически упоминается в материалах итальянских СМИ: ее зачастую критикуют за тяжелые условия содержания заключенных.
Ранее в пятницу в посольстве РФ в Риме сообщили "Интерфаксу", что заседание суда по делу об экстрадиции из Италии в США сотрудника "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК, входит в "Ростех) Александра Коршунова состоялось 5 сентября, решений по существу принято не было.
"Вчера состоялось заседание суда, на котором обсуждались вопросы процедурного характера. Решений по существу не принималось", - заявили в российской дипмиссии.
Российские дипломаты на заседании присутствовали, добавили в посольстве.
Минюст США обвиняет задержанного в Неаполе по запросу Вашингтона сотрудника ОДК Коршунова в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны.
Обвинения в адрес 57-летнего Александра Юрьевича Коршунова и 59-летнего Маурицио Паоло Бьянки были предъявлены 21 августа. Коршунов был арестован 30 августа в международном аэропорту Неаполя в Италии.
Согласно сайту ОДК, Коршунов - директор по развитию бизнеса этой корпорации.
5 сентября в МИД России сообщили, что российские дипломаты получили доступ к задержанному в Италии Коршунову, и оказывают ему юридическую поддержку.
Президент РФ Владимир Путин 5 сентября назвал аресты россиян по запросу США в третьих странах, в том числе задержание специалиста ОДК, фактором, осложняющим двусторонние отношения.
В ночь на пятницу итальянские СМИ сообщали, что судебные власти Италии пока не получили запрос США на экстрадицию Коршунова.
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