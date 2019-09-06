Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 13:36

*** Он ожидает решения суда по его делу в тюремной камере вместе с соотечественниками

Рим. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Сотрудник российской "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК, входит в "Ростех) Александр Коршунов пока что не сообщал о планах сопротивляться его экстрадиции из Италии в США, сообщает в пятницу итальянский телеканал Rai News.

В сообщении указывается, что его ознакомили с требованиями американской стороны, добивающейся его выдачи. "Пока что нет данных о том, что он намерен сопротивляться этому", - отмечает телеканал на своем сайте.

Также сообщается, что Коршунов контактирует со своим адвокатом, причем указывается, что он - не итальянец.

Rai News отмечает, что сокамерники Коршунова в неаполитанской тюрьме - его соотечественники.

Как сообщалось, Коршунов ожидает решения вопроса о его экстрадиции в США в старой неаполитанской тюрьме "Поджореале".

По данным итальянского агентства Adnkronos, около суток россиянин провел в части тюрьмы, в котором действует строгий режим содержания: он находился под максимальным наблюдением, контакты с другими заключенными была запрещены. Однако затем Коршунова перевели в секцию тюрьмы, где действует менее строгий - общий режим содержания.

Построенная в начале XX века тюрьма "Поджореале" периодически упоминается в материалах итальянских СМИ: ее зачастую критикуют за тяжелые условия содержания заключенных.

Ранее в пятницу в посольстве РФ в Риме сообщили "Интерфаксу", что заседание суда по делу об экстрадиции из Италии в США сотрудника "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК, входит в "Ростех) Александра Коршунова состоялось 5 сентября, решений по существу принято не было.

"Вчера состоялось заседание суда, на котором обсуждались вопросы процедурного характера. Решений по существу не принималось", - заявили в российской дипмиссии.

Российские дипломаты на заседании присутствовали, добавили в посольстве.

Минюст США обвиняет задержанного в Неаполе по запросу Вашингтона сотрудника ОДК Коршунова в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны.

Обвинения в адрес 57-летнего Александра Юрьевича Коршунова и 59-летнего Маурицио Паоло Бьянки были предъявлены 21 августа. Коршунов был арестован 30 августа в международном аэропорту Неаполя в Италии.

Согласно сайту ОДК, Коршунов - директор по развитию бизнеса этой корпорации.

5 сентября в МИД России сообщили, что российские дипломаты получили доступ к задержанному в Италии Коршунову, и оказывают ему юридическую поддержку.

Президент РФ Владимир Путин 5 сентября назвал аресты россиян по запросу США в третьих странах, в том числе задержание специалиста ОДК, фактором, осложняющим двусторонние отношения.

В ночь на пятницу итальянские СМИ сообщали, что судебные власти Италии пока не получили запрос США на экстрадицию Коршунова.

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