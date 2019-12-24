Этот контент был опубликован 24 декабря 2019 г. 8:54

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Россиянин разбился насмерть, выпав с балкона шестого этажа кондоминиума на тайском курорте Паттайя, сообщает газета The Nation.

"Ночью 24 декабря в полицию поступило сообщение о смерти мужчины в кондоминиуме Acqua Condominium в районе Джомтьен на юге Паттайи. Погибшим оказался 40-летний россиянин Владимир Джумок, он упал с балкона шестого этажа и получил смертельные травмы головы", -пишет издание.

По свидетельствам очевидцев, мужчина перед смертью с кем-то ссорился. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, был ли это несчастный случай или убийство.

Как сообщает The Nation, тело россиянина будет отправлено в институт судебной медицины для проведения вскрытия и выявления точной причины смерти.

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