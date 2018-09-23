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Этот контент был опубликован 23 сентября 2018 г. 16:24 23.09.2018 - 16:24

Брюссель. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Гражданин РФ был задержан и временно находится под стражей в Норвегии по подозрению в незаконной информационной деятельности, передают в воскресенье западные СМИ.

По данным изданий, россиянин, имя которого пока не раскрывается, был задержан местной полицией в аэропорту Осло в минувшую пятницу.

При этом его срок временного содержания под стражей может составить около двух недель: следователи намерены за это время изучить доказательства предполагаемых правонарушений.

Задержанный ранее на этой неделе принимал участие в семинаре, который проходил в парламенте Норвегии.

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