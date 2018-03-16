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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 7:35 16.03.2018 - 07:35

Москва/Токио. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Россиянка Михалина Лысова в пятницу завоевала "золото" зимней Паралимпиады-2018 в Пхенчхане, победив в биатлонной гонке на 12,5 км среди спортсменок с нарушением зрения.

Время спортсменки - 37 минут 42,6 секунды. На четырех огневых рубежах она не допустила ни одного промаха.

Второе место заняла украинка Оксана Шишкова (40 минут 31,1 секунды, один промах), третьей стала еще одна представительница Украины Ольга Прилуцкая (42 минуты 51,2 секунды, три промаха).

Таким образом, М.Лысова стала шестикратной паралимпийской чемпионкой. На ее счету две награды высшего достоинства в лыжных гонках и четыре (включая две в Пхенчхане) - в биатлоне.

Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, россияне выступают под нейтральным флагом.

вн

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