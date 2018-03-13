Россиянка Лысова завоевала "серебро" Паралимпиады в забеге биатлонисток с нарушением зрения
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Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Россиянка Михалина Лысова стала серебряным призером паралимпийского забега (10 км) в биатлоне среди спортсменов с нарушением зрения на Играх-2018 в Пхенчхане.
Время представительницы России, допустившей на четырех огневых рубежах один промах, - 40 минут 12,4 секунды.
Первое место заняла украинка Оксана Шишкова (37 минут 58,9 секунды, без промахов), третье - немка Клара Клюг (42 минуты 1,6 секунды, один промах).
Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, россияне выступают под нейтральным флагом.
Вн др
Интерфакс