Россиянка Лысова завоевала "серебро" Паралимпиады в забеге биатлонисток с нарушением зрения

Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 7:34 13.03.2018 - 07:34

Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Россиянка Михалина Лысова стала серебряным призером паралимпийского забега (10 км) в биатлоне среди спортсменов с нарушением зрения на Играх-2018 в Пхенчхане. Время представительницы России, допустившей на четырех огневых рубежах один промах, - 40 минут 12,4 секунды. Первое место заняла украинка Оксана Шишкова (37 минут 58,9 секунды, без промахов), третье - немка Клара Клюг (42 минуты 1,6 секунды, один промах). Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, россияне выступают под нейтральным флагом. Вн др Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс