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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 7:10 14.03.2018 - 07:10

Москва/Токио. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Российская спортсменка Михалина Лысова стала обладательницей серебряной медали зимних паралимпийских Игр-2018 в Пхенчхане, заняв второе место в лыжном забеге (1,5 км) среди спортсменов с нарушением зрения. Она отстала на 14,1 секунды от победительницы, белорусской спортсменки Светланы Саханенко, время которой - 4 минуты 29,9 секунды. Третьей стала украинка Оксана Шишова, уступившая первому месту 15,7 секунды. Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта, россияне выступают под нейтральным флагом. Вн вв Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс