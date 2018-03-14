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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 7:10 14.03.2018 - 07:10

Москва/Токио. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Россиянка Анна Миленина стала обладательницей награды высшего достоинства на Паралимпиаде в Пхенчхане, выиграв лыжный спринт (1,5 км) в классе "стоя". Дистанцию она преодолела за 5 минут 11,1 секунды. Второе место заняла норвежка Виде Нильсен, отставшая от российской спортсменки на 3,1 секунды. Третьей - канадка Натали Вильке, уступившая А.Милениной 3,2 секунды. Теперь в активе паралимпийской команды России 15 медалей - шесть золотых, пять серебряных, четыре бронзовые. Паралимпиада-2018 проходит с 9 по 18 марта, россияне выступают под нейтральным флагом. Вн др Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс