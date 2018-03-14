Россиянка Миленина завоевала "золото" Паралимпиады в лыжном спринте
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Москва/Токио. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Россиянка Анна Миленина стала обладательницей награды высшего достоинства на Паралимпиаде в Пхенчхане, выиграв лыжный спринт (1,5 км) в классе "стоя".
Дистанцию она преодолела за 5 минут 11,1 секунды.
Второе место заняла норвежка Виде Нильсен, отставшая от российской спортсменки на 3,1 секунды. Третьей - канадка Натали Вильке, уступившая А.Милениной 3,2 секунды.
Теперь в активе паралимпийской команды России 15 медалей - шесть золотых, пять серебряных, четыре бронзовые.
Паралимпиада-2018 проходит с 9 по 18 марта, россияне выступают под нейтральным флагом.
Вн др
Интерфакс