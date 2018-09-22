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Этот контент был опубликован 22 сентября 2018 г. 2:44 22.09.2018 - 02:44

Вашингтон. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Администрация тюрьмы американского города Александрии перевела содержащуюся там гражданку России Марию Бутину на общий режим, сообщили российское посольство в США.

"Благодаря совместным усилиям МИД России, посольства и адвокатов администрация тюрьмы города Александрии согласилась перевести Марию на общий режим содержания. Таким образом, закончился 35-дневный период так называемой "административной сегрегации" (изоляции), обычно применяемой к матерым уголовникам", - говорится в сообщении.

Теперь М.Бутиной представлено право прогулок на свежем воздухе, общения с другими заключенными, посещения спортзала, которого она была лишена ранее.

Посольство заверило, что продолжит оказывать М.Бутиной всю возможную помощь, а также "добиваться безусловного освобождения политической заключенной, невинно пострадавшей в результате внутриамериканских антироссийских "разборок".

1гк аг

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