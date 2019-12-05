Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 12:32

Мадрид. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Россиянку в городе Эль-Прат-де-Льобрегат в провинции Барселона убил ее супруг - отец ее троих детей, сообщает испанская газета "Паис".

"Россиянку нашли мертвой с порезами на шее и других частях тела несколько дней назад. Убийство совершил ее супруг, с которым у женщины трое несовершеннолетних детей. Он сам сдался полиции", - пишет издание.

Газета сообщает, что соседи замечали ссоры между супругами, а также недовольство и грубость отца в адрес своего сына.

Как ранее писали СМИ, убитая россиянка - уроженка Ростовской области, переехала за границу 10 лет назад.

"Полиция ведет расследование происшествия. Вероятно, суд отстранит отца от воспитания детей", - уточняет газета.

1ту ез бп

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