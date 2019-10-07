Брюссель. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Российскую журналистку Юлию Юзик задержали из-за проблем с визой, сообщает в понедельник агентство Associated press (AP) со ссылкой на представителя правительства Исламской республики Иран Али Рабии.
Он подчеркнул на пресс-конференции, что дело Юлии Юзик не относится к компетенции иранской контрразведки. При этом, как отмечает AP, Али Рабии заявил, что это дело "быстро рассматривается" властями.
В минувшую пятницу бывший муж Юлии журналист Борис Войцеховский на свой странице в Facebook сообщил о задержании Юзик в столице Ирана. "Вчера журналист Юлия Юзик была задержана в Тегеране и помещена в камеру. В субботу состоится суд. Ей грозит до 10 лет тюрьмы", - написал он.
Пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко сообщил, что посольство РФ в Тегеране в курсе задержания Юзик в Иране и работает над получением консульского доступа к ней.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве хотят получить разъяснения относительно задержания в Иране российской журналистки Юлии Юзик и рассчитывают на ее скорое освобождение.
"Надеемся, что в самое ближайшее время она будет освобождена и российская сторона получит необходимые разъяснения", - сказал Песков журналистам, комментируя задержание Юзик.
Песков отметил, что в Кремле негативно относятся к задержанию журналистки.
Информации о том, предъявлены ли Юзик какие-либо обвинения, нет.
Юлия Юзик находится под стражей уже в течение шести дней.
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