Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 12:39

Брюссель. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Российскую журналистку Юлию Юзик задержали из-за проблем с визой, сообщает в понедельник агентство Associated press (AP) со ссылкой на представителя правительства Исламской республики Иран Али Рабии.

Он подчеркнул на пресс-конференции, что дело Юлии Юзик не относится к компетенции иранской контрразведки. При этом, как отмечает AP, Али Рабии заявил, что это дело "быстро рассматривается" властями.

В минувшую пятницу бывший муж Юлии журналист Борис Войцеховский на свой странице в Facebook сообщил о задержании Юзик в столице Ирана. "Вчера журналист Юлия Юзик была задержана в Тегеране и помещена в камеру. В субботу состоится суд. Ей грозит до 10 лет тюрьмы", - написал он.

Пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко сообщил, что посольство РФ в Тегеране в курсе задержания Юзик в Иране и работает над получением консульского доступа к ней.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве хотят получить разъяснения относительно задержания в Иране российской журналистки Юлии Юзик и рассчитывают на ее скорое освобождение.

"Надеемся, что в самое ближайшее время она будет освобождена и российская сторона получит необходимые разъяснения", - сказал Песков журналистам, комментируя задержание Юзик.

Песков отметил, что в Кремле негативно относятся к задержанию журналистки.

Информации о том, предъявлены ли Юзик какие-либо обвинения, нет.

Юлия Юзик находится под стражей уже в течение шести дней.

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