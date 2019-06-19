Этот контент был опубликован 19 июня 2019 г. 6:50

Москва. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Среди пострадавших после землетрясения, произошедшего в северо-восточном регионе Японии, россиян нет, говорится в сообщении, опубликованном в твиттере генерального консульства РФ в Ниигате.

"По предварительным данным, российских граждан нет среди пострадавших в результате землетрясения 18 июня. Продолжаем отслеживать ситуацию", - говорится в сообщении.

В консульстве предупреждают об угрозе повторных землетрясений в ближайшие 2-3 дня, а также угрозе оползней.

По данным местных СМИ, по меньшей мере 15 человек получили ранения после землетрясения.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов префектуры Ямагата во вторник в 22.22 по местному времени (16:22 по мск). Изначально сообщалось о землетрясении магнитудой 6,8 вблизи города Ниигата, расположенного на побережье Японского моря. После землетрясения было опубликовано предупреждение о риске формирования цунами, но через несколько часов оно было отменено.

Власти Японии сообщили, что землетрясение не вызвало проблем на японских АЭС. Однако в результате подземных толчков прекратило работать электричество в 10 тыс. домов в Ямагате и Ниигате, также остановлены высокоскоростные поезда на ряде маршрутов, перекрыты несколько шоссе.

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