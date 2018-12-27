Россиян нет среди пострадавших от нападения на церковь в Вене

Этот контент был опубликован 27 декабря 2018 г. 20:21

(повтор с уточнением а первом абзаце)

Москва/Берлин. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Посольство России в Австрии выяснило, что граждан РФ нет среди пострадавших в результате нападения неизвестных на церковь при монастыре в Вене.

"Представитель венской полиции подтвердил сотруднику посольства, что российских граждан среди них нет", - говорится в сообщении посольства РФ в Австрии в его аккаунте в Facebook.

Ранее сообщалось, что до 15 человек получили ранения при нападении двух неизвестных на церковь при монастыре в Вене.

Как сообщают в четверг австрийские СМИ, нападение произошло в районе Флоридсдорф на севере Вены примерно в 13:30 по местному времени (15:30 мск), полиция проводит операцию на месте происшествия.

По первым данным, речь идет не о теракте, а об ограблении. В районе проведения операции полиции были слышны звуки стрельбы. Пока не уточняется, взяты ли преступники под стражу.

При этом, как уточняют в посольстве РФ, "по доступной на данный момент информации, все пострадавшие в результате нападения неизвестных являются служителями католической церкви".

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