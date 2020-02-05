Этот контент был опубликован 5 февраля 2020 г. 17:43

Москва/Анкара. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Российские граждане не пострадали при сходе лавины на востоке Турции, сообщили в среду в посольстве РФ в Анкаре.

"По предварительным данным местных властей, в результате схода лавины в провинции Ван на востоке Турция россияне не пострадали", - говорится в твиттере посольства.

Как сообщалось, в указанном районе за два дня сошли две лавины, есть погибшие. Первая лавина сошла накануне, накрыв микроавтобус с пассажирами и снегоуборщика. Под снегом нашли пять погибших, еще семерых нашли живыми.

Вторая лавина 5 февраля обрушилась на поисково-спасательную группу, которая работала на месте схода первой и искала двух пропавших без вести.

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