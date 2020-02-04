Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 2:51

Москва. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Россияне не пострадали при стрельбе в рейсовом автобусе, следовавшем из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско, говорится в сообщении консульского отдела посольства РФ в США в твиттере.

"3 февраля произошла стрельба в рейсовом автобусе перевозчика "Greyhound", выполнявшего рейс из Лос-Анджелеса в район Сан-Франциско - Окленд. 1 человек погиб, 5 получили ранения. Сведений о пострадавших россиянах не поступало", - отмечается в сообщении.

Представители дипмиссии подчеркивают, что находятся в контакте с властями США.

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