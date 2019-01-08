Россия благодарна Китаю за поддержку в вопросе ДРСМД - посол РФ в КНР

Этот контент был опубликован 8 января 2019 г. 6:00

*** В Москве понимают негативное отношение КНР к попыткам США вбить клин между РФ и КНР по данной проблеме

Пекин. 8 января. ИНТЕРФАКС - Российская сторона благодарна Китаю за поддержку позиции Москвы по проблеме Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сказал "Интерфаксу" посол РФ в КНР Андрей Денисов.

"Убеждены, что развал ДРСМД способен тяжело ударить по международной безопасности и стратегической стабильности... В этой связи признательны Китаю за поддержку в работе над российским проектом резолюции ГА ООН по ДРСМД, хотя он и не был принят Генассамблеей, и осуждение Пекином планов США по выходу из Договора", - сказал российский дипломат.

Он отметил, что Россия понимает "негативную реакцию наших китайских партнёров на бестактные публичные заходы со стороны США относительно подключения КНР к гипотетическим новым договорённостям в области РСМД, включая неуклюжие попытки Вашингтона вбить клин между КНР и Россией по данной тематике".

"Убеждены, что любые идеи в данной чувствительной области должны учитывать легитимные интересы всех сторон и рассматриваться на основе консенсуса", - подчеркнул А.Денисов.

Посол сказал: "Пропагандистская шумиха, развёрнутая США вокруг своих планов выхода из ДРСМД, включая ссылку на "существенное нарушение" Договора Россией и проекцию на страны - обладательницы арсеналов наземных ракет средней и меньшей дальности, включая Китай, Иран и КНДР, является выражением стремления "освободить руки" при выборе средств противодействия всем тем, кто входит в "американские списки" геостратегических оппонентов США".

Полный текст интервью будет опубликован 9 января на сайте www.interfax.ru

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