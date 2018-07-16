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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 17:23 16.07.2018 - 17:23

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Россия считает необходимым работать с США по военно-политическому и разоруженческому досье, в том числе по продлению ДСНВ, по ДРСМД и по теме ПРО, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

"Мы считаем необходимым дальнейшую совместную работу по проработке всего комплекса военно-политического и разоруженческого досье: тут и продление действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, опасная ситуация вокруг развития элементов глобальной системы американской противоракетной обороны, выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и тематика размещения оружия в космосе", - сказал В.Путин на пресс-конференции в Хельсинки.

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