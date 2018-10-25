Россия вместе с НАТО может помогать обеспечивать безопасность Европы с юга, считают в Риме
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Верона. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Угрозы для безопасности Европы исходят не с восточного, а с южного направления, и Россия могла бы помогать НАТО в борьбе против них, заявил в четверг госсекретарь при министерстве по делам госадминистрации Италии Маттиа Фантинати.
"Россия может помочь обеспечивать безопасность, работая вместе с НАТО. Это касается Сирии, Ливии, Йемена", - сказал он на Евразийском экономическом форуме в Вероне.
"Угрозы для безопасности исходят с юга, а не с востока", - добавил он.
1во ав
Интерфакс