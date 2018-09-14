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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 17:22 14.09.2018 - 17:22

Берлин. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия совместно с Турцией работает над созданием безопасных зон и гуманитарных коридоров в Идлибе, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы, вместе с нашими турецкими партнерами, которые очень конструктивно сотрудничают в этом вопросе, способствуем локальным договоренностям между отрядами умеренной оппозиции и правительственными войсками и способствуем созданию гуманитарных коридоров и безопасных зон для мирного населения", - сказал С.Лавров журналистам в Берлине.

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