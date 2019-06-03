Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 6:23

Вашингтон. 3 июня. ИНТЕРФАКС - В последнее время Россия приступила к выводу части своих военных советников из Венесуэлы, сообщила газета The Wall Street Journal.

Издание, ссылаясь на российский источник, близкий к Минобороны РФ, утверждает, что "Ростех", который отвечает за подготовку местных специалистов к использованию и обслуживанию поставляемой Россией военной техники, сократил число своих советников с 1 тыс. до нескольких десятков человек.

В публикации говорится, что постепенный вывод российских советников, который ускорился в последние несколько месяцев, по словам информированных источников, "обусловлен отсутствием новых контрактов и признанием того, что у режима Мадуро больше нет денег для продолжения оплаты других услуг "Ростеха", связанных с прошлыми контрактами".

Как отмечает The Wall Street Journal, вывод "Ростехом" постоянных и временных специалистов является "серьезной неудачей для Мадуро", который часто рекламировал поддержку со стороны России и Китая как свидетельство того, что мировые державы готовы оказывать ему помощь в деле защиты Венесуэлы от любого иностранного вторжения.

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