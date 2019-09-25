Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 0:43

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия в 2018 году выделила более $1 млрд на развитие нуждающихся в поддержке стран, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

"В рамках глобального партнерства Россия активно оказывает содействие развитию нуждающихся в поддержке стран, как по двусторонней линии, так и через международные организации. В 2018 году на эти цели российским правительством был выделен 1 млрд 36 млн долларов", - сказал он на политическому форуме по вопросам устойчивого развития "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН.

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