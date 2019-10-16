Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 22:04

Нью-Йорк (ООН). 16 октября. ИНТЕРФАКС - Россия провела неформальные консультации с другими странами и подготовила проект документа, в котором предлагается перенести работу Первого комитета по вопросам разоружения и международной безопасности Генассамблеи ООН в Женеву или Вену, сообщил "Интерфаксу" замглавы делегации в комитете, зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

"Такой проект (решения о переносе работы Первого комитета -ИФ) подготовлен, мы даже провели неформальные консультации. Делегации, которые хотели ознакомиться с нашей позицией, пришли на эти консультации", - сказал он.

По его словам, "пока не было команды, чтобы его не вносить". "Мы будем действовать в соответствии с нашими указаниями", - пояснил российский дипломат.

Как передает корреспондент "Интерфакса", делегации могут предоставить на рассмотрение Первого комитета проекты резолюций и решений по всем пунктам повестки дня не позднее четверга, 16:00 по времени Нью-Йорка.

Ранее Белоусов сообщал журналистам, что Россия официально предложит перенести из Нью-Йорка сессии Первого комитета ГА ООН в связи с невыдачей ряду делегаций американских виз.

3 октября зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский поставил в ООН вопрос о переносе следующей сессии первого комитета Генассамблеи за пределы США, в Вену или Женеву.

"В целях нормализации работы Первого комитета и КОР (Комиссии ООН по разоружению - ИФ) считаем необходимым рассмотреть вопрос о проведении их соответствующих сессий в 2020 году за пределами территории США, например, в Вене или Женеве", - заявил Полянский, выступая на Первом комитете ГА ООН по вопросам процедуры.

В рамках текущей сессии Генассамблеи ООН американские власти не выдали визы 18 представителям российской делегации.

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