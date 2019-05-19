Этот контент был опубликован 19 мая 2019 г. 16:05

Джидда (Саудовская Аравия). 19 мая. ИНТЕРФАКС - Россия в мае может немного перевыполнить сделку ОПЕК+ и снизить добычу чуть более чем на 230 тыс баррелей нефти в сутки относительно октября 2018 года, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"В мае уровень добычи будет несколько выше, чем 100% выполнение сделки", - сказал он.

Россия по условиям сделки ОПЕК+ должна сократить добычу нефти на 228 тыс. б/с относительно октября прошлого года и довести ее до 11,17 млн баррелей в сутки. На прошлой неделе Россия снизила среднесуточную добычу в мае до 11,16 млн б/с.

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