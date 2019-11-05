Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 16:47

Вашингтон. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Международная правозащитная организация Freedom House во вторник опубликовала рейтинг свободы интернета в 65 странах мира, в котором поместила Россию в группу стран с несвободным интернетом.

В рейтинге выделены три условные группы: "свободный", "частично свободный" и "несвободный" интернет.

Лидерами мирового рейтинга по свободе интернета стали Исландия, Эстония, Канада, Германия, Австралия, Великобритания, США и Армения. В общей сложности в первой группе стран со "свободным" интернетом насчитывается 15 стран.

В группу стран с "частично свободным" интернетом попали, в частности, Кения, Колумбия, Филиппины, Бразилия, Нигерия, Южная Корея, Украина, Индия, Камбоджа.

В третьей группе с наихудшими результатами находятся страны, которые получили менее 40 из 100 баллов по специальной шкале оценки, которая учитывала "ограничение контента", "нарушение прав пользователей", а также "препятствование доступу" в интернет.

Правозащитная организация отнесла к третьей группе с "несвободным" интернетом такие страны, как, например, Россию (31 балл). В общем рейтинге Россия расположилась между Казахстаном (32 балла) и Венесуэлой (30 баллов). Наихудшая ситуация со свободой интернета, по мнению правозащитников в Сирии, Иране и Китае.

Между тем, Freedom House констатирует, что "уровень свободы всемирной паутины ухудшается девятый год подряд".

"Органы государственной власти по всему миру все чаще применяют технологии как инструмент цифрового авторитаризма, используя социальные сети для манипулирования выборами и контроля над своими гражданами", - говорится в пресс-релизе организации.

Правозащитники также сообщают о том, что в США правоохранительные органы стали чаще мониторить граждан в соцсетях, а миграционные службы стали чаще "проводить необоснованные проверки электронных устройств у путешествующих".

Freedom House ежегодно публикует анализ относительно ситуации со свободой интернета в 65 странах.

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