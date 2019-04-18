Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 10:40

Париж. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия заняла 149-е место в рейтинге свободы прессы, ежегодно публикуемом организацией "Репортеры без границ", потеряв одну позицию по сравнению с прошлым годом.

Строчкой выше России в 2019 году оказалась Венесуэла, сразу за Россией - на 150-м месте - следует Бангладеш.

В комментарии к рейтингу его авторы обратили внимание на "драконовские законы и блокирование сайтов" в России, а также на "давление на Интернет и независимые СМИ".

Всего в рейтинге свободы прессы рассматриваются 180 стран мира. На первое место "Репортеры без границ" поместили Норвегию, она занимает эту позицию третий год подряд. За ней следуют Финляндия, Швеция и Нидерланды.

США оказались на 48-й строчке, потеряв три места по сравнению с прошлым годом "из-за все более нетерпимой атмосферы, которая возникла на фоне высказываний Дональда Трампа".

"Еще никогда в истории такого количества угроз жизни американским журналистам не поступало. И никогда прежде они так часто не обращались в частные агентства, чтобы те защитили их безопасность", - говорится в пресс-релизе, посвященном докладу.

Украина заняла 102-е место, Белоруссию "Журналисты без границ" поставили на 153-е место.

Последнее, 180-е, место в списке заняла Туркмения. Авторы рейтинга поясняют, что в Туркмении "правительство контролирует все СМИ, а небольшое число интернет-пользователей могут получить доступ только к цензурированной версии интернета". На предпоследнем месте в рейтинге оказалась Северная Корея, на 178-м - Эритрея, а на 177-м - Китай.

Властям Китая, отмечают "Репортеры без границ", удалось создать в стране социальную модель, основанную на "контроле над новостями и информацией, а также онлайн-слежке за своими гражданами".

Всего рейтинг делится на пять цветовых зон. В странах, попавших в бежевую зону, ситуация со свободой прессы оценивается как хорошая. Там, например, оказалась Норвегия. В желтой зоне ситуация со свободой прессы удовлетворительная, как, например, в Великобритании, Буркина-Фасо или Италии.

В оранжевой зоне, куда вошли США, ситуация оценивается как проблематичная. В красной зоне, где числится Россия, ситуация, по оценке "Репортеров без границ", является сложной. Последняя зона - черная, в нее входят страны, где ситуация со свободой прессы "очень сложная", например, КНДР.

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