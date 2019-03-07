Этот контент был опубликован 7 марта 2019 г. 18:06

Вашингтон. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Глава Африканского командования вооруженных сил США Томас Вальдхаузер в четверг заявил, что Россия тайно оказывала поддержку в Ливии маршалу Халифе Хафтару с целью закрепиться в стратегически важном для Москвы регионе.

"Публично россияне поддерживали процесс в рамках ООН, правительства национального единства (Ливии - ИФ)... но неофициально, нет никаких сомнений, в том факте, что они поддерживали Национальную ливийскую армию всевозможной экипировкой, людьми, при помощи ее профессиональной подготовки, и они поддерживали Хафтара", - сказал он на слушаниях в Конгрессе США.

По его мнению, Россия оказывала такую поддержку Х.Хафтару, чтобы "когда музыка прекратит играть, оказаться на стороне победителя". Он отметил, что, хотя пока неизвестно, будет ли Х.Хафтар участвовать в будущих выборах в Ливии, он все равно будет оказывать влияние на ситуацию.

Он отметил, что успех Х.Хафтара позволит России закрепиться в ключевых районах южнее НАТО, а также возобновить контракты времен бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи в сфере нефтедобычи и поставок вооружений.

"Для них (России - ИФ) стратегически важным представляется возможность стоять за обеими сторонами (политической жизни в Ливии - ИФ), но главным образом - за Хафтаром", - подытожил Т.Вальдхаузер.

1аю ав

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