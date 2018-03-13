Россия в Сирии "играет роль и поджигателя, и пожарного", считает американский генерал
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Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел в понедельник обвинил Россию в двуличной политике по Сирии.
"Москва играет роль как поджигателя, так и пожарного, подпитывая конфликты между сирийским режимом, Ираном, Турцией, Демократическими силами Сирии и США и другими партнерами коалиции, а затем выступает в качестве предполагаемого арбитра для урегулирования споров", - заявил Дж.Вотел на слушаниях Комитета Сената США по делам вооруженных сил.
"На сегодняшний день манипулирующее поведение России скорее заменило кампанию против ИГ (запрещенная в России террористическая организация - ИФ) на стремление сохранить влияние и контроль за ситуацией", - добавил генерал.
бф ар гс
Интерфакс