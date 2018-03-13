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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 20:35 13.03.2018 - 20:35

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел в понедельник обвинил Россию в двуличной политике по Сирии.

"Москва играет роль как поджигателя, так и пожарного, подпитывая конфликты между сирийским режимом, Ираном, Турцией, Демократическими силами Сирии и США и другими партнерами коалиции, а затем выступает в качестве предполагаемого арбитра для урегулирования споров", - заявил Дж.Вотел на слушаниях Комитета Сената США по делам вооруженных сил.

"На сегодняшний день манипулирующее поведение России скорее заменило кампанию против ИГ (запрещенная в России террористическая организация - ИФ) на стремление сохранить влияние и контроль за ситуацией", - добавил генерал.

бф ар гс

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