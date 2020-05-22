Этот контент был опубликован 22 мая 2020 г. 3:17

Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Россия нарушала Договор по открытому небу, летая над Белым домом и следя за местоположением Дональда Трампа.

"Президент США дал ясно понять, что мы не можем больше участвовать в договорах, где мы выполняем их условия, а другая сторона не выполняет", - заявил О'Брайен в интервью Fox News.

"Они (Россия - ИФ) летали над Белым домом, над гражданской инфраструктурой, они отслеживали, где может находиться президент: Кэмп Дэвид или Бедминстер. Так что они использовали договор не должным образом", - отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что принял решение о выходе из Договора по открытому небу. По данным американских СМИ, США в пятницу уведомят Россию об этом шаге. Ожидается, что США покинут договор через шесть месяцев.

Договор об открытом небе (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

1вз бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции