Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 1:56

Вашингтон. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия в 2019 году соблюдала обязательства по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), следует из доклада, распространенного Госдепартаментом США.

"Согласно информации, имеющейся на 31 декабря 2019 года, США удостоверяют, что Российская Федерация выполняет условия ДСНВ. США поднимали с РФ некоторые вопросы, связанные с имплементацией, по дипломатическим каналам в контексте двусторонней консультативной комиссии. Обсуждение этих вопросов продолжалось по состоянию на 31 декабря 2019 года", - сообщило внешнеполитическое ведомство США.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) - двусторонний договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он рассчитан на десять лет с возможным продлением по взаимной договорённости сторон на пять лет.

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