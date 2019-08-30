Стамбул. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Анкара получила от России гарантии безопасности наблюдательных постов, размещенных турецкой армией в сирийской провинции Идлиб, заявил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Россия заверила нас, что сирийский режим, не будет атаковать турецкие наблюдательные посты в Идлибе", - цитирует слова министра турецкое издание "Сабах".
Чавушоглу также заявил, что турецкие военные покинут Сирию, когда будет выработано соответствующее политическое решение, однако на данный момент Анкара не верит в его возможность.
При этом глава турецкого МИД отметил, что действия армии Сирии могут повлечь очередную волну сирийских беженцев в Европу.
Эти заявления Чавушоглу прозвучали во время его официального двухдневного визита в Норвегию.
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