Этот контент был опубликован 30 августа 2019 г. 11:22

Стамбул. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Анкара получила от России гарантии безопасности наблюдательных постов, размещенных турецкой армией в сирийской провинции Идлиб, заявил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Россия заверила нас, что сирийский режим, не будет атаковать турецкие наблюдательные посты в Идлибе", - цитирует слова министра турецкое издание "Сабах".

Чавушоглу также заявил, что турецкие военные покинут Сирию, когда будет выработано соответствующее политическое решение, однако на данный момент Анкара не верит в его возможность.

При этом глава турецкого МИД отметил, что действия армии Сирии могут повлечь очередную волну сирийских беженцев в Европу.

Эти заявления Чавушоглу прозвучали во время его официального двухдневного визита в Норвегию.

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