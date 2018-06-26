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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 21:12 26.06.2018 - 21:12

Страсбург. 26 июня. ИНТЕРФАКС - РФ готова быть одним из основных плательщиков в бюджет Совета Европы (СЕ), то есть вернуться к полной выплате взноса в бюджет этой организации, но при условии возвращения в полном объеме полномочий делегации РФ, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы достаточно долго, минимум трижды шли на компромисс - когда нас за наши же деньги лишали права голоса, когда нас шельмовали и вешали на нас всевозможные негативные ярлыки", - сказал Л.Слуцкий журналистам во вторник в Страсбурге. Он заверил, что российская сторона готова к сотрудничеству с Советом Европы, в том числе по финансовым вопросам.

"Но что касается нашего взноса, мы занимаем твердую позицию; и эта позиция не будет пересмотрена", - подчеркнул он.

По словам политика, следует вернуться к полноформатному сотрудничеству и Россия должна платить свои взносы в Совет Европы "в том случае, если у нас начнутся какие-то хотя бы небольшие шаги навстречу".

"Если РФ продолжит отказываться от выплаты части взноса в бюджет СЕ, то Совет Европы сократит свои программы и персонал", - считает Л.Слуцкий.

"Все это грустно", - заметил он.

Он заверил, что Россия "готова дальше быть основным плательщиком в СЕ, готова дальше эффективно работать в Комитете министров СЕ, в ПАСЕ, Конгрессе местных и региональных властей Европы, ЕСПЧ, но после того, как в принципе в Парламентской Ассамблее будет ампутирована возможность лишения полномочий либо их части той страновой делегации, которую, как российскую, так и любую другую, направляет национальный парламент".

Ранее во вторник Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, выступая на сессии ПАСЕ в Страсбурге, заявил, что в ходе недавних контактов с российскими руководителями разъяснял проблему, связанную с решением российской стороны не делать выплаты в бюджет организации.

"Я предпринял усилия, чтобы попытаться объяснить ситуацию", - сказал он, отвечая на вопрос в ходе заседания ПАСЕ. При этом Т.Ягланд подчеркнул, что у него "не было возможности вести конкретные переговоры, так как вы (члены ПАСЕ - ИФ) не дали таких полномочий".

Генсек организации подчеркнул, что теперь остается ждать 30 июня 2018 года. "Это очередной крайний срок для платежей", - напомнил он.

Л.Слуцкий в этой связи обратил внимание на то, что Т.Ягланд будет переизбираться на свой пост в ноябре будущего года. "Денег, которые остались у организации, - небольшой секрет, что их хватит на сегодняшние программы, которые ведет Совет Европы, где-то до начала будущего года. И, конечно, генеральный секретарь находится в непростой ситуации", - отметил политик.

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