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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 0:28 15.03.2018 - 00:28

Нью-Йорк (ООН). 15 марта. ИНТЕРФАКС - Россия непричастна к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и готова к совместному расследованию с Великобританией, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Россия непричастна к этому инциденту, ультиматумы Лондона мы считаем ничтожными. Ожидаем, что Соединенное Королевство будет действовать в строгом соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, другими международными актами, включая европейскую конвенцию о правовой помощи по уголовным делам, а также предоставит образцы вещества, на которые ссылается британское следствие, для совместного расследования, коли ему приписано российское происхождение", - заявил В.Небензя, выступая на заседании СБ ООН.

Он подчеркнул, что "это не факультативное, а обязательное требование по конвенции". "Мы к такому расследованию готовы, нам бояться и скрывать нечего", - отметил В.Небензя.

Он заявил, что обвинения Великобритании "безответственны, бездоказательны и чудовищны" и "имеют далеко идущие последствия".

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