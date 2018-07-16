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Вашингтон. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу "Фокс-ньюс" сообщил о готовности Москвы продлить договор по СНВ (стратегические наступательные вооружения).

"В 2021 году заканчивается действие нового договора по СНВ, что мы будем делать дальше? Я заверил господина президента Трампа, что Россия готова продлить этот договор", - сказал В.Путин в интервью телеканалу "Фокс-ньюс", отметив при этом, что у России есть вопросы о том, что касается его выполнения.

1ар тг

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Интерфакс