Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 23:19 13.07.2018 - 23:19

***От США поступают сигналы о готовности к диалогу

Москва. 14 июля. ИНТЕРФАКС - В Москве готовы ответить на любые вопросы Вашингтона в сфере кибербезопасности, которые могут вызвать обеспокоенность у США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы будем готовы обсудить любые вопросы, которые могут вызывать у Соединённых Штатов обеспокоенность в сфере кибербезопасности", - заявил С.Лавров в интервью Ларри Кингу для программы "Политикинг" на телеканале "РТ".

"Мы выражали готовность ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть у американского руководства по этой теме. Мы предлагали это год назад, когда президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретились "на полях" саммита "Группы двадцати" в Гамбурге, и посчитали, что достигнута договорённость о том, что встретится группа экспертов, на которой американцы изложат все вопросы, которые Россия, по их мнению, должна разъяснить, и наши эксперты дадут им разъяснения", - пояснил министр.

"Но через несколько дней после саммита под давлением тех, кто считает, что руководство США не должно вести с Россией никакого диалога по кибербезопасности, с этим решили повременить. Недавно поступали сигналы о том, что американцы готовы возобновить эти попытки", - заявил глава МИД РФ.

1ви бп

Neuer Inhalt Horizontal Line