Россия готова обсудить с США любые вопросы по кибербезопасности - Лавров
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***От США поступают сигналы о готовности к диалогу
Москва. 14 июля. ИНТЕРФАКС - В Москве готовы ответить на любые вопросы Вашингтона в сфере кибербезопасности, которые могут вызвать обеспокоенность у США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы будем готовы обсудить любые вопросы, которые могут вызывать у Соединённых Штатов обеспокоенность в сфере кибербезопасности", - заявил С.Лавров в интервью Ларри Кингу для программы "Политикинг" на телеканале "РТ".
"Мы выражали готовность ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть у американского руководства по этой теме. Мы предлагали это год назад, когда президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретились "на полях" саммита "Группы двадцати" в Гамбурге, и посчитали, что достигнута договорённость о том, что встретится группа экспертов, на которой американцы изложат все вопросы, которые Россия, по их мнению, должна разъяснить, и наши эксперты дадут им разъяснения", - пояснил министр.
"Но через несколько дней после саммита под давлением тех, кто считает, что руководство США не должно вести с Россией никакого диалога по кибербезопасности, с этим решили повременить. Недавно поступали сигналы о том, что американцы готовы возобновить эти попытки", - заявил глава МИД РФ.
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Интерфакс