Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 16:09

*** Российские дипломаты покинут Болгарию в обозначенные сроки

Москва/София. 24 января. ИНТЕРФАКС - Москва оставляет за собой право на ответные меры, заявили в посольстве РФ в Болгарии после объявления persona non grata двоих российских дипломатов.

"24 января посол России был приглашен в МИД Болгарии, где ему были вручены ноты об объявлении дипломата посольства "persona non grata" и объявлении сотрудника Торгового представительства неприемлемым в соответствии со ст.9, ч.1 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 г. Никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Софии, опубликованном на страничке в "Фейсбуке".

"Сотрудники покинут страну пребывания в указанные в нотах сроки", - отмечается в заявлении.

В посольстве подчеркнули: "Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер".

"При этом считаем решение болгарских властей распространить данную информацию в публичном пространстве до официального уведомления посольства не соответствующим традиционно конструктивному духу отношений между нашими государствами", - отмечается в сообщении.

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