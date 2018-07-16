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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 17:45 16.07.2018 - 17:45

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Россия готова продлить действующий контракт на транзит российского газа в Европу через Украину, который истекает в 2019 году, при условии урегулирования споров России и Украины в Стокгольмском арбитраже, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим коллегой Дональдом Трампом.

"Господин президент высказывал озабоченность в связи с исчезновением транзита через Украину. Россия готова сохранять этот транзит, мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде", - сказал В.Путин.

Аг ан фф де

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