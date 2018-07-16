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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 18:01 16.07.2018 - 18:01

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Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Россия готова продлить действующий контракт на транзит российского газа в Европу через Украину, который истекает в конце 2019 года, при условии урегулирования споров России и Украины в Стокгольмском арбитраже, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим коллегой Дональдом Трампом.

"Господин президент высказывал озабоченность в связи с исчезновением транзита через Украину. Россия готова сохранять этот транзит, мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде", - сказал В.Путин.

Контракты на поставку и транзит газа между российским "Газпромом" (MOEX: GAZP) и украинским "Нафтогаз Украины" действуют с 2009 по 2019 год.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" доплатить "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере $2,018 млрд, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд. "Газпром" ранее обжаловал также решение суда о контракте на поставку газа.

В марте 2018 года глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания решила расторгнуть контракты с "Нафтогазом Украины", чтобы не платить новые штрафы за 2018-й и 2019 года.

Аг фф ки

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