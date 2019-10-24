Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 22:31

Нью-Йорк (ООН). 24 октября. ИНТЕРФАКС - Москва готова продолжать оказывать помощь Дамаску и курдам в налаживании диалога, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Готовы и далее помогать сирийским властям и курдам в выстраивании широкого диалога по насущным вопросам", - сказал он, выступая в четверг на заседании Совета Безопасности по гуманитарной ситуации в Сирии.

Он подчеркнул, что "решение вопроса с устремлениями курдов, являющихся неотъемлемой частью многонационального сирийского общества, невозможно без восстановления контроля правительства САР над всей национальной территорией и границей".

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